Минтруд предложил давать в упрощенном порядке гражданство РФ психиатрам и учителям

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому предполагается расширить список профессий иностранных граждан, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Эта информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить прилагаемый перечень профессий специальностей, должностей иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке", – сказано в проекте.

В пояснительной записке говорится, что список может быть дополнен следующими профессиями: агроинженер, рыбовод, воспитатель, редактор, энтомолог и врачи различных специальностей. Список могут увеличить до 135 профессий.

Со 2 октября вступает в силу закон, сокращающий с трех лет до одного необходимый трудовой стаж для получения гражданства России для иностранца в упрощенном порядке.

Также власти РФ планируют разрешить иностранцам, которые хотят получить российский паспорт, не отказываться от своего первоначального гражданства. Это следует из материалов, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

