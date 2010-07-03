Минтруд предложил давать в упрощенном порядке гражданство РФ психиатрам и учителям

Минтруд разработал проект приказа, согласно которому предполагается расширить список профессий иностранных граждан, которые смогут получить российское гражданство в упрощенном порядке. Эта информация опубликована на портале проектов нормативных правовых актов.
"Утвердить прилагаемый перечень профессий специальностей, должностей иностранных граждан и лиц без гражданства – квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство РФ в упрощенном порядке", – сказано в проекте.
В пояснительной записке говорится, что список может быть дополнен следующими профессиями: агроинженер, рыбовод, воспитатель, редактор, энтомолог и врачи различных специальностей. Список могут увеличить до 135 профессий.
Со 2 октября вступает в силу закон, сокращающий с трех лет до одного необходимый трудовой стаж для получения гражданства России для иностранца в упрощенном порядке.
Также власти РФ планируют разрешить иностранцам, которые хотят получить российский паспорт, не отказываться от своего первоначального гражданства. Это следует из материалов, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
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