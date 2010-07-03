В России могут смягчить правила приема в гражданство

Руководство РФ планирует разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от другого гражданства. Это следует из материалов правительства, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.
Проект бюджета правительство внесло в Госдуму 30 сентября.
"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – сказано в прогнозе министерства экономического развития.
24 сентября эта инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
В 2018 году Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2019–2025 годы. Одним из ее основных направлений является обеспечение прозрачности условий приобретения российского гражданства.
За январь-август этого года более 221 тысячи человек получили паспорта РФ. Это на 22% больше, чем за тот же период 2018 года (173 тысячи).
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.