В России могут смягчить правила приема в гражданство

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Руководство РФ планирует разрешить иностранцам, желающим стать гражданами России, не отказываться от другого гражданства. Это следует из материалов правительства, опубликованных вместе с проектом федерального бюджета на 2020–2022 годы.

Проект бюджета правительство внесло в Госдуму 30 сентября.

"В перспективе реализация мер миграционной политики позволит <...> исключить обязательное требование отказа от иного гражданства для иностранных граждан, принимающих гражданство Российской Федерации", – сказано в прогнозе министерства экономического развития.

24 сентября эта инициатива обсуждалась на заседании экспертного совета при управлении президента по обеспечению конституционных прав граждан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В 2018 году Владимир Путин утвердил концепцию миграционной политики России на 2019–2025 годы. Одним из ее основных направлений является обеспечение прозрачности условий приобретения российского гражданства.

За январь-август этого года более 221 тысячи человек получили паспорта РФ. Это на 22% больше, чем за тот же период 2018 года (173 тысячи).

