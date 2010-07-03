Свыше 51 тысячи жителей ДНР получили российские паспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В самопровозглашенной Донецкой народной республике выдали жителям более 51 тысячи российских паспортов. Данные приведены по состоянию на декабрь 2019 года. Об этом информирует RT, ссылаясь на слова главы республики Дениса Пушилина.

Известно, что в республике действуют 37 отделений миграционной службы. В их функционал входит выдача паспортов ДНР и, кроме этого, прием документов на получение паспорта гражданина РФ.

"В первые месяцы был шквал обращений, большие очереди, сейчас входим в нормальное русло. Миграционной службой ДНР рассматривается возможность открытия дополнительных межрайонных отделений в Донецке, Горловке, Енакиеве, Макеевке. Таких планируется открыть порядка пяти отделений, которые будут заниматься только российскими паспортами", – сообщил Пушилин.

Ранее сообщалось, что пункты выдачи российских паспортов заработали в Ростовской области. Там начали прием жителей ДНР и ЛНР.