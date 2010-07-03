Украина запретит выезд в Россию по внутренним паспортам

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Правительство Украины может запретить гражданам страны ездить в Россию по внутреннему паспорту с марта 2020 года. Об этом заявил директор департамента консульской службы украинского министерства иностранных дел Сергей Погорельцев.

Проект постановления уже подготовлен. Как сообщает News.ru, ограничения коснутся и свидетельств о рождении детей.

Погорельцев уточнил, что граждане Украины, которые сейчас находятся в России, могут оформить загранпаспорт в посольстве и консульствах. Инициативу объяснили тем, что упрощенный режим поездок якобы угрожает государственной безопасности Украины.

О запрете российским авиакомпаниям летать на Украину стало известно 25 сентября 2015 года. В министерстве транспорта РФ приняли зеркальные меры в ответ на это решение.

В апреле текущего года кабинет министров Украины запретил и нерегулярное авиасообщение с Россией, кроме рейсов, необходимых для работы миссий ООН, ОБСЕ и Красного Креста. В 2017 году Киев собирался прервать пассажирское сообщение с РФ по железной дороге.

Владимир Зеленский назвал странным тот факт, что Киев прервал прямое авиасообщение с Москвой. По его словам, это стало причиной банкротства некоторых украинских компаний.