Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:18

В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Украины о Дне Победы

политика за рубежом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT отреагировал на отказ Украины праздновать День Победы.

"Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идет о Великой Победе над фашизмом, которая была достигнута советским народом ценой невероятных жертв", – прокомментировал Новиков слова главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Первый зампред комитета Госдумы также добавил, что подобные заявления – это продолжение деятельности, которая направлена на разрушение национальной памяти. Новиков считает, что президент Зеленский "не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты".

Ранее стало известно, что Украина не собирается праздновать 9 Мая. Об этом сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика