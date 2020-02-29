В Госдуме прокомментировали заявление главы МИД Украины о Дне Победы

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в разговоре с RT отреагировал на отказ Украины праздновать День Победы.

"Это заявление из разряда тех, которые делать стыдно. Потому что любой политик должен оставаться человеком, он должен оставаться в адекватной системе координат, когда речь идет о Великой Победе над фашизмом, которая была достигнута советским народом ценой невероятных жертв", – прокомментировал Новиков слова главы МИД Украины Вадима Пристайко.

Первый зампред комитета Госдумы также добавил, что подобные заявления – это продолжение деятельности, которая направлена на разрушение национальной памяти. Новиков считает, что президент Зеленский "не может вырваться из той политики, которая навязывается ему узким кругом украинской элиты".

Ранее стало известно, что Украина не собирается праздновать 9 Мая. Об этом сообщил глава МИД страны Вадим Пристайко.