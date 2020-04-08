В ГД прокомментировали идею экс-послов США о возврате Крыме

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Депутат Госдумы РФ от Севастополя Дмитрий Белик прокоммментировал идею о давлении на Россию в условиях пандемии коронавируса с целью вернуть Крым в состав Украины, сообщает РИА Новости.
Он отметил незнание русского менталитета со стороны западных политиков. Белик подчеркнул, что Россия на протяжении всей своей истории находилась под санкциями стран Запада.
"Они просто не знают наш национальный менталитет, не желают учить нашу историю, поэтому и надеются на принципы давления в отношении нашей страны. Россия многое повидала, а уж пережила такое, чего другим и не снилось", – сказал Белик.
Он добавил, что установка режима самоизоляции на территории РФ не вносит корректив в боеготовность страны. Белик заявил, что пандемия коронавируса не влияет на государственные принципы, в которые входит принадлежность Крыма России.
Таким образом депутат Госдумы прокомментировал идею трех бывших работников посольства США в Киеве. Они призвали главу американского государства Дональда Трампа, а также ведущие европейские страны на фоне распространения коронавируса оказать давление на Россию. Дипломаты предложили внести инициативу о возвращении Крыма в состав Украины в обмен на отмену антироссийских санкций.
В самом Крыму в ночь на 2 апреля ввели режим обязательного карантина. На Крымском мосту производят досмотр всего транспорта, в том числе и железнодорожного.
В последнее время на фоне пандемии коронавируса Крым перестал активно рассматриваться как предмет политического торга со стороны западных стран. До этого премьер-министр Украины по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба рассказал о плане по возвращению Крыма в состав Украины. Он сообщил, что в него войдут 12 шагов, последний из которых включает в себя перехват полуострова из "ослабевших рук России".
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