В Крыму в ночь на 2 апреля введут карантин

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В Крыму со 2 апреля вводят обязательный карантин, сообщает RT. Ограничения на передвижения граждан независимо от возраста начнут действовать с полуночи.

Как рассказал глава полуострова Сергей Аксенов, на Крымском мосту выставят блокпост для досмотра всего транспорта.

Также власти примут меры для досмотра прибывающего в Крым железнодорожного транспорта.

29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по столице для предотвращения масштабного распространения коронавируса. Квартиру разрешается покидать только за экстренной медпомощью, покупками в ближайший магазин или аптеку.

Также жителям Москвы разрешается выгулять собаку, выбросить мусор или добраться до работы. При этом необходимо соблюдать дистанцию с другими людьми в 1,5 метра. Такие же меры ввели в Подмосковье, а затем и в других регионах России.

В частности, утром сообщалось, что Северный Кавказ стал третьим федеральным округом в России, где все регионы ввели режим самоизоляции. Накануне ограничения из-за коронавируса ввели все регионы Урала и Сибири.

Госдума приняла поправки в Кодекс об административных нарушениях (КоАП), устанавливающие штрафы для неинфицированных граждан за нарушение карантинного режима.

Если гражданин нарушил режим карантина, ему грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей, если должностное лицо – от 50 до 150 тысяч рублей, если юридическое лицо – от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

В случае причинения вреда здоровью или смерти человека, без признаков преступления, размер взыскания составит для граждан от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 300 до 500 тысяч рублей, для юрлиц – от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.