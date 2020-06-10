Эксперт оценил предоставление Украине кредита МВФ

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Украинский экономист и политолог Александр Дудчак прокомментировал выдачу Украине кредита от Международного валютного фонда, сообщает ИА "НСН".

Ранее стало известно, что организация готова предоставить стране кредит на 5 миллиардов долларов на 1,5 года. Из них 2,1 миллиарда Украина получит уже в июне. В МВФ уверены, что страна благодаря займу вернется к экономическому росту, который был приостановлен в связи с пандемией коронавируса.

Между тем Дудчак уверен, что кредиты от МВФ не спасут Украину от экономического кризиса. В частности, он выразил скепсис по поводу того, что организация выплатит остальную часть кредита после предоставления первого транша.

"Практика предыдущих программ от МВФ показывает, что ни одна из них не была выполнена – максимум на 40%. Сейчас берут новые кредиты даже не для выплаты предыдущих, а для обслуживания выплат по предыдущим кредитам", – отметил Дудчак.

Он отметил беспрецедентность, для которой характерно вмешательство МВФ в процессы страны. В частности, по указу организаций принимаются законы, направленные на удовлетворение интересов крупного международного капитала. Например, в обмен на кредитную помощь МВФ потребовала принять закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения, которые ранее не продавались.

В связи с этим Дудчак считает бессмысленными рассуждения о вероятности спасения Украины с помощью этих кредитов.

"Спасать там уже нечего и некому, потому что у нынешнего руководства Украины даже мысли такой нет. Они просто выполняют требования тех, кто привел их к власти, и у них нет задач соображать в направлении выхода из зависимости, укрепления суверенитета, повышения уровня жизни населения", – заявил Дудчак.

Он отметил, что политика МВФ не направлена на реальное повышение уровня жизни страны. Экономист подчеркнул, что организация при выдаче кредитов ищет свою выгоду, поддерживая определенные макроэкономические показатели страны для статистики.

"МВФ может в любой момент назвать вещи своими именами и объявить, что Украина не кредитоспособна. Их устраивает такая дойная корова, которую можно все меньше кормить и все больше доить. Они ищут оптимальный баланс, чтобы эта корова не сдохла", – отметил Дудчак.

Ранее депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская заявила, что восстановление украинской промышленности невозможно без рынков России и стран СНГ. Также она раскритиковала план украинских властей по выводу страны из кризиса, вызванного пандемией коронавируса.