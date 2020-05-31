В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

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В Верховной Раде заявили о потребности Украины в российском рынке. Депутат от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Наталья Королевская отметила, что промышленность страны не сможет восстановиться до прежнего уровня без рынков России и стран СНГ, передает РИА Новости.

Также Королевская не одобрила план стимулирования экономики для преодоления последствий пандемии, разработанный украинскими властями. Политик выразила уверенность, что такая программа не сможет восстановить промышленность Украины.

"Эта так называемая стратегия точно не спасет промышленность, потому что без возврата потерянных рынков России и стран бывшего СНГ, на которые всегда ориентировались наши крупные предприятия, промышленность не вернется на прежний уровень", – заявила она.

Депутат также добавила, что на Украине никогда не ориентировались на Евросоюз, который считает страну лишь "сырьевым придатком".

Королевская подчеркнула, что восстановить промышленность Украина сможет только с помощью возврата старых рынков сбыта и снятия экономической блокады с Донбасса.

Ранее в МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР. Глава ведомства Дмитрий Кулеба заявлял, что диалог с республиками не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования".