Стало известно о смене стратегии Зеленского по Донбассу

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В Раде сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе. Депутат фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что глава государства не намерен идти по пути своего предшественника Петра Порошенко.

"Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет и не произойдет в дальнейшем", – приводит РИА Новости слова Бардиной.

Она заявила, что сейчас на Украине происходит изменение процессов. Тем самым страна пытается предоставить более официальный статус группе, ведущей переговоры в трехсторонней контактной группе.

"На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", – добавила депутат.

Бардина пояснила, что Киев начал движение по пути выполнения минских договоренностей.

Ранее сообщалось о том, что Киев в очередной раз отказался от планов разведения сил на юго-востоке Украины. Официальный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что на саммите нормандской четверки украинские власти настояли на ограниченном количестве участков вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.