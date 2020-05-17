Стало известно о смене стратегии Зеленского по Донбассу

08:17
Фото: ТАСС/Петр Сивков
В Раде сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский постоянно меняет стратегию в отношении решения конфликта в Донбассе. Депутат фракции "Слуга народа" Марина Бардина заявила, что глава государства не намерен идти по пути своего предшественника Петра Порошенко.
"Он пришел к власти и попытался двигаться тем путем, который был раньше, но стратегия, продуманная пятым президентом Порошенко, не сработала в течение шести лет и не произойдет в дальнейшем", – приводит РИА Новости слова Бардиной.
Она заявила, что сейчас на Украине происходит изменение процессов. Тем самым страна пытается предоставить более официальный статус группе, ведущей переговоры в трехсторонней контактной группе.
"На этой неделе впервые состоялись переговоры уже официальных должностных лиц нашего государства", – добавила депутат.
Бардина пояснила, что Киев начал движение по пути выполнения минских договоренностей.
Ранее сообщалось о том, что Киев в очередной раз отказался от планов разведения сил на юго-востоке Украины. Официальный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что на саммите нормандской четверки украинские власти настояли на ограниченном количестве участков вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения.
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