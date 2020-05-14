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Политика

14 мая, 23:26

Власти Украины вновь отказались от планов разведения сил в Донбассе – Грызлов

власть политика

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Киев в очередной раз отказался от планов разведения сил на юго-востоке Украины. Об этом сообщил официальный представитель России в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов.

"На саммите нормандской четверки Киев настоял на ограниченном количестве участков вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения", – передает РИА Новости слова Грызлова.

По его данным, в дальнейшем украинские власти сами заблокировали реализацию данного решения. При этом Грызлов выразил надежду, что Киев не будет рассматривать силовые сценарии разрешения конфликта.

"Необходимо твердо следовать по пути мирного урегулирования конфликта в Донбассе в соответствии с Комплексом мер по выполнению Минских соглашений", – подчеркнул политик.

Ранее стали известны подробности переговоров с Германией по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Детали диалога раскрыл замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

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