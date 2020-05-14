Козак раскрыл подробности переговоров в Берлине

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Стали известны подробности переговоров с Германией по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины. Об этом рассказал замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.

По словам Козака, переговоры велись конструктивно. Он отметил, что диалог проходил "в деловом ключе".

Так, участники переговоров условились о "взаимных действиях по мирному урегулированию конфликта". При этом предстоит решить большое количество сложных задач, которые требуют непосредственного взаимодействия со стороны Донбасса и Украины.

"Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров", – подчеркнул Козак в эфире телеканала "Россия 24".

Он отметил, что говорить о достигнутых результатах пока рано. Все конкретные решения должны быть приняты трехсторонней контактной группой или в рамках "нормандского формата".

Ранее украинский президент Владимир Зеленский рассказал о проведенных переговорах с российским лидером Владимиром Путиным. Он отметил, что переговоры проходят сложно, но результативно.