Зеленский рассказал о переговорах с Путиным

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его переговоры с Владимиром Путиным проходят сложно, но результативно. Об этом сообщает газета The Guardian.
"Знаете, говорят "Идет как по маслу"? Но здесь "масла" вообще нет. Все идет жестко, тяжело, с серьезными шероховатостями. Но оно движется вперед", – заявил украинский лидер.
Тем не менее он добавил, что с сентября прошлого года им удалось вернуть на родину 111 человек, отметив, что "три года не было "Нормандского формата".
25 ноября 2018 года российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России.
Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными.
А 29 декабря в Донбассе прошел первый за два года обмен пленными: Киев передал самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам 124 человека, Донецк и Луганск отдали властям Украины 76 человек.
Перед этим главы двух государств впервые встретились лицом к лицу в рамках переговоров лидеров "Нормандской четверки".
Глава государства отметил, что лидеры стран "нормандской четверки" по итогам саммита в Париже подчеркнули безальтернативность последовательного выполнения Минских соглашений 2015 года. Он уточнил, что участники саммита приветствовали разведение сил на трех пилотных участках линии соприкосновения в Донбассе
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