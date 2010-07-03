Столтенберг прокомментировал передачу Россией кораблей Украине

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НАТО приветствует передачу Россией Украине задержанных в Керченском проливе кораблей, заявил на пресс-конференции в Брюсселе генсек североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Я приветствую передачу кораблей Россией. России надо было сделать это давно. Это соответствует международным обязательствам РФ", – цитирует Столтенберга ТАСС.

Генсек выразил надежду, что это будет способствовать прогрессу в реализации минских соглашений и поможет усилиям в "нормандском формате".

Столтенберг также отметил, что главы МИД стран альянса обсудят этот вопрос на заседании 20 ноября.

Передача трех кораблей украинской стороне состоялась 18 ноября в нейтральных водах Черного моря, в 30 километрах от мыса Такиль.

Замминистра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что, несмотря на возвращение кораблей, Киев планирует привлечь РФ к ответственности за их задержание.

Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными.