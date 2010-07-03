В Крыму оценили передачу Киеву задержанных украинских кораблей

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Передача Киеву задержанных после провокации в Керченском проливе украинских кораблей говорит о стремлении Москвы к взаимному примирению. Такое мнение высказал глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель, сообщает РИА Новости.

По его мнению, решение передать корабли является серьезным знаком украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Россия делает шаг к налаживанию добрососедских отношений и "общего понимания вопросов международной повестки".

Депутат добавил, что Москва ожидает от Киева встречных шагов. В качестве примера он назвал возобновление подачи воды по Северо-Крымскому каналу.

Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

Передача украинских военных судов пройдет 18 ноября в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями.

