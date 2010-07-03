Передача украинских кораблей состоится 18 ноября

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Передача украинских военных судов, задержанных в прошлом году в Керченском проливе, состоится 18 ноября, сообщает ТАСС.

В пресс-службе погрануправления ФСБ России по Крыму уточнили, что буксир "Яны Капу" и катера "Никополь" и "Бердянск" буксируются к согласованному месту передачи, в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями.

Ранее стало известно, что в порту Керчи началась буксировка украинских кораблей. Место стоянки они покидают в сопровождении российских кораблей.

Украинской стороне их передадут в нейтральных водах – примерно в 60 милях от Одессы. Накануне сообщалось, что Киев направил за ними буксиры "Титан" и "Гайдамака", а также поисково-спасательный корабль "Сапфир".

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября 2018 года. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.

Моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

