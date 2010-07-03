Москалькова попросила украинскую коллегу выяснить обстоятельства задержания танкера

16:24
16:24
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Фото: телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти"
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой выяснить обстоятельства задержания в порту Измаила российского танкера и судьбу моряков. Обращение опубликовано на сайте российского омбудсмена.
"25 июля Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова провела телефонный разговор с уполномоченным Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой. В ходе беседы Татьяна Москалькова просила Людмилу Денисову выяснить обстоятельства задержания судна, а также о состоянии его экипажа", – говорится в сообщении.
О задержании российского танкера Службой безопасности Украины сообщалось 25 июля. Это произошло в порту Измаил Одесской области.
Украина заявила, что задержание связано с тем, что в ноябре 2018 года танкер якобы блокировал украинские корабли в Керченском проливе, поэтому само судно является вещественным доказательством.
По данным портала MarineTraffic, в последний рейс танкер отправился из порта Кавказ в Краснодарском крае. До недавнего времени он носил название Neyma, теперь называется Nika Spirit. Его идентификационный номер остался прежним – 8895528.
В МИД РФ ждут официальных заявлений украинских властей по поводу задержания российского танкера.
В ноябре 2018 года корабли ВМС Украины "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" нарушили границу РФ в Керченском проливе. Они несколько часов опасно маневрировали и игнорировали требования российских властей. Нарушители были задержаны. Киев обвинил Москву в агрессии, Москва ответила, что ЧП было провокацией.
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