В Керчи началась буксировка украинских кораблей

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В порту Керчи началась буксировка задержанных в прошлом году украинских катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу". Место стоянки они покидают в сопровождении российских кораблей, сообщает РИА Новости.

Украинской стороне их передадут в нейтральных водах – примерно в 60 милях от Одессы. Накануне сообщалось, что Киев направил за ними буксиры "Титан" и "Гайдамака", а также поисково-спасательный корабль "Сапфир".

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября 2018 года. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.

Моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

