В МИД РФ оценили возможность передачи Киеву задержанных кораблей

Фото: ТАСС/пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым

В МИД РФ сообщили, что передача Киеву задержанных в ноябре прошлого года кораблей не связана с саммитом в "нормандском формате".

По словам дипломатов, властям Украины предложили вернуть корабли под "гарантии их сохранности" как вещественных доказательств.

"Все это время оно не теряло свою актуальность. Они это могут сделать в любой момент ", – цитирует "Интерфакс" представителя внешнеполитического ведомства.

Российские пограничники задержали три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу", которые без уведомления пересекли границу России, 25 ноября. Вскоре 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы. В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине.

Моряки были переданы Россией Украине в рамках обмена заключенными 7 сентября. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

