В МИД прокомментировали передачу задержанных кораблей Украине

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В МИД РФ заявили, что никогда не отрицали возможность возвращения задержанных в Керченском проливе украинских судов на родину, сообщает "Интерфакс".

В диппредставительстве уточнили, что еще в июне предупредили посольство Украины в Москве о "возможностях", которые могли быть задействованы для возвращения моряков и кораблей.

Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

Передача украинских военных судов состоится 18 ноября в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями.