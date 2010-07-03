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Политика

17:51

Киев планирует привлечь РФ к ответственности за задержание украинских кораблей

политика

Фото: ТАСС/Алла Дмитриева

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что Киев планирует привлечь РФ к ответственности за задержание кораблей, даже несмотря на их возвращение. Об этом сообщила "Газета.ру".

Зеркаль уточнила, что представители МИД Украины направляются в Гаагу, где состоятся первые слушания арбитражного суда по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и членов их экипажей.

Украинская сторона намерена обратиться к Международному трибуналу ООН по морскому праву. В Киеве считают, что корабли задержали незаконно. В России, в свою очередь, указывают на то, что три судна ("Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу") пересекли морскую границу РФ и направлялись к Керченскому проливу.

В понедельник, 18 ноября, Москва передала украинской стороне задержанные корабли. При этом уточняется, что судна выступают вещественными доказательствами в уголовном процессе о незаконном пересечении границы РФ.

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