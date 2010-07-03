В Совфеде прокомментировали передачу Украине задержанных кораблей

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Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал передачу Украине задержанных кораблей, передает RT.

"Это нормальный шаг цивилизованного государства, которым мы однозначно считаем нашу страну. Завершились или почти завершились следственные действия. Мы не собирались ничего конфисковывать или присваивать. В качестве жеста доброй воли мы их возвращаем", – заявил Джабаров.

Он отметил, что дальнейшее развитие российско-украинских отношений напрямую связано с тем, как пройдет встреча в "нормандском формате", которая состоится 9 декабря в Париже. Условием России для его проведения было успешное завершение разведения сил в Донбассе и фиксации "формулы Штайнмайера".

Ранее сообщалось, что Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы. В МИД РФ отметили, что Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства.

Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. Инцидент произошел в пределах российского территориального моря. При этом на требования кораблей российской погранслужбы о немедленной остановке украинские суда не реагировали, совершая опасное маневрирование. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.

В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.

