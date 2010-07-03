Москва передала Киеву три корабля ВМС Украины

Фото: ТАСС/Алла Дмитриева
В понедельник, 18 ноября, Москва передала украинской стороне три корабля ВМС Украины, которые были задержаны в районе Керченского пролива за нарушение границы, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.
Уточняется, что эти корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. В России необходимые следственные действия завершили и приняли решение передать корабли украинской стороне на ответственное хранение, подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД РФ отметили, что Россия намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства.
Три корабля украинских ВМС – "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" – задержали 25 ноября 2018 года, обвинив в пересечении границы России. Инцидент произошел в пределах российского территориального моря. При этом на требования кораблей российской погранслужбы о немедленной остановке украинские суда не реагировали, совершая опасное маневрирование. 24 моряка с украинскими паспортами были арестованы.
В Москве случившееся назвали провокацией перед президентскими выборами на Украине. 7 сентября 2019 года моряки были переданы Украине в рамках обмена заключенными. В нем участвовали по 35 человек с каждой стороны.
Ранее государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело в отношении Петра Порошенко по факту возможной госизмены в связи с инцидентом в Керченском проливе. Основанием стало заявление бывшего главы администрации президента Украины Андрея Портнова, обвинившего Порошенко в том, что, будучи лидером страны, он послал украинских моряков в Керченский пролив, тем самым совершив госизмену.
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