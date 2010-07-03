Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

19:29

В СФ призвали Украину признать провокацию в Керченском проливе

политика

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Украине придется публично признать свою провокацию в Керченском проливе, чтобы рассчитывать на возвращение из России своих кораблей, заявил ТАСС член Совета Федерации Сергей Цеков.

"Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать", – отметил сенатор.

Цеков предположил, что корабли до сих пор могут представлять интерес для следствия и что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать, где и когда можно забрать корабли, задержанные во время инцидента в Керченском проливе.

Другой сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина использует корабли для совершения "политического демарша" и в очередной раз "создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей".

Корабли военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали 25 ноября 2018 года, обвинив экипажи в нарушении государственной границы России. Они в течение нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали требования властей РФ.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика