В СФ призвали Украину признать провокацию в Керченском проливе

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Украине придется публично признать свою провокацию в Керченском проливе, чтобы рассчитывать на возвращение из России своих кораблей, заявил ТАСС член Совета Федерации Сергей Цеков.

"Украина, насколько мне известно, до сих пор публично не признала факт провокации, которая была устроена ею в Керченском проливе. Мне так думается, что как раз это следовало бы сделать", – отметил сенатор.

Цеков предположил, что корабли до сих пор могут представлять интерес для следствия и что у российских властей нет желания тратить деньги на хранение чужого имущества.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко сообщил, что Киев вновь направил Москве ноту, в которой содержится требование указать, где и когда можно забрать корабли, задержанные во время инцидента в Керченском проливе.

Другой сенатор от Крыма Ольга Ковитиди считает, что Украина использует корабли для совершения "политического демарша" и в очередной раз "создает политическую провокацию, не думая ни о своем имуществе, ни о судьбе своих людей".

Корабли военно-морских сил Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" задержали 25 ноября 2018 года, обвинив экипажи в нарушении государственной границы России. Они в течение нескольких часов опасно маневрировали и игнорировали требования властей РФ.