На Украине сообщили о старте обмена пленными с Россией

06:07 (обновлено 30.08.2019 07:46)
06:07
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Фото: depositphotos/alexraths
В киевский аэропорт "Жуляны" в ближайшее время прибудет самолет с заключенными, переданными Россией в рамках обмена, пишет издание "Украинская правда".
По неподтвержденным данным, борт встретит президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.
Ранее генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в Facebook сделал репост сообщения сотрудницы Верховной рады Анны Исламовой, которая сообщила, что обмен завершился.
Отмечается, что на Украину возвращаются моряки и сотрудники СБУ, задержанные за нарушение российской границы в Керченском проливе.
Кроме того, в Киев прибудут осужденные в России граждане Украины Олег Сенцов, Николай Карпюк, Павел Гриб и Владимир Балух.
В то же время адвокат части удерживаемых россиян Валентин Рыбин заявил ТАСС, что граждане России, удерживаемые на Украине и готовящиеся к обмену, "сидят на базе и по СИЗО".
28 августа суд в Киеве освободил главу портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Журналиста обязали являться в суд и к следователю по первому требованию.
Позже стало известно, что режиссера Олега Сенцова, осужденного за подготовку терактов в Крыму, этапировали из колонии № 8 города Лабытнанги в Москву для подготовки к обмену.
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