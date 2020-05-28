В МИД Украины сообщили о планах ликвидировать ДНР и ЛНР

06:40
Фото: depositphotos/mariakarabella
Стало известно о планах украинских властей ликвидировать администрацию самопровозглашенных Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Он подчеркнул, что ликвидация произойдет после установления Киевом контроля в Донбассе. По мнению Кулебы, диалог с республиками не имеет "никаких перспектив в будущей системе урегулирования".
"Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ – нигде", – сказал Кулеба в эфире телеканала ATR.
Он добавил, что украинским властям не хочется приводить в действие в Донбассе план "Б", о котором ранее сообщали в офисе президента Украины Владимира Зеленского. При этом данный план будет осуществлен в случае, если переговоры с ДНР и ЛНР не приведут к результатам в течение года.
При этом Кулеба так и не рассказал, что включает в себя план "Б" по Донбассу.
Ранее сообщалось о смене стратегии президента Украины Владимира Зеленского по Донбассу. Отмечалось, что страна пытается предоставить более официальный статус группе, ведущей переговоры в трехсторонней контактной группе.
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