13:24
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Член Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал идею экс-посла США на Украине Джона Хербста о необходимости сохранять водную блокаду Крыма со стороны Киева, чтобы напомнить Кремлю о высокой цене, заплаченной за полуостров.
Сенатор отметил, что подобные заявления отражают суть американской внешней политики. Он заметил противоречие в призывах "морить Крым жаждой и голодом" и общечеловеческими ценностями, которым придерживаются США.
"Они, собственно говоря, все блокады в отношении Крыма поддерживали. То, что делает Украина, она делает с согласия или при постоянных подсказках со стороны США", – отметил Цеков в интервью ИА "НСН".
Он добавил, что проблемы сегодняшней Украины как во внутренней, так и во внешней политике стали следствием линии, которую активно подсказывали Киеву США. Цеков считает, что такие заявления должны быть предметом разбирательства.
"Это агрессивная политика, направленная на разжигание войн по всему миру. Они привыкли к безнаказанности. При этом большим умом американская политика в целом не обладает. Действуют по принципу "сила есть, ума не надо", – отметил Цеков.
Рассуждая о "цене Крыма", Цеков назвал его бесценным. Он напомнил, что Россия в течение всей истории пожертвовала ради полуострова миллионы людей.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что в администрации планируют ликвидировать самопровозглашенные Луганскую и Донецкую народные республики. Он отметил, что к данным мероприятиям приступят, когда Киев возьмет Донбасс под контроль.
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