В России прокомментировали отказ Украины от участия в заседании Совбеза ООН по Крыму

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Российские парламентарии прокомментировали отказ Украины от участия в заседании Совета Безопасности ООН, посвященного положению в Крыму, передает РИА Новости.

В частности, руководитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина назвала такую позицию лицемерием со стороны Киева. Она отметила, что украинские власти не заинтересованы в выяснении реального положения дел на полуострове.

В свою очередь сенатор Сергей Цеков заявил, что представители западных политических элит стремятся закрыть информацию о ситуации в Крыму для своих граждан.

"Они говорят, что Крым оккупирован, что здесь полицейские законы и народ страдает. Все дело в том, что информационное оболванивание имеет серьезный вес в международных отношениях", – считает Цеков.

Член Совета Федерации Константин Косачев указал на нарушение договоренностей, которые прописаны в рамках деятельности Совета Безопасности ООН. Он подчеркнул, что отказ западных стран от Украины от участия свидетельствует об отсутствии каких-либо аргументов в пользу своих заявлений.

Депутат Антон Морозов сообщил, что подобный подход исключает какую-либо поддержку прав людей, которые живут в Крыму. Он напомнил, что они не могут въехать на территорию Евросоюза, а ряд фирм и банков не действуют на полуострове.

"Мы считаем, что действительно этот подход ущемляет права людей, которые проживают на территории полуострова. Вне зависимости от того, под чьей юрисдикцией они сейчас находятся, они имеют право реализовать свои базовые потребности", – заявил Морозов.

Сообщается, что заседание прошло при участии жителей полуострова. Они рассказали о своей жизни по видеосвязи. В связи с этим глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что таким образом была изложена реальная ситуация на полуострове.

"Это очень важный и знаковый момент: в ООН выступили люди, которые по праву представляют народы Крыма, а не профессиональные вруны и провокаторы", – подчеркнул Аксенов.

Он добавил, что проведение заседания можно считать успехом.

Помимо Украины, от участия во встрече отказались представители США, Великобритании и Эстонии. В постоянном представительстве России в ООН заявили, что таким образом была нарушена практика проведения подобных встреч, а также показано пренебрежение к жителям Крыма.