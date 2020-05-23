Один человек пострадал в ходе оппозиционной акции в Киеве

17:18
Фото: Фото: скриншот видео телеграм-канала Выпускайте Кракена!
Один человек пострадал в результате политической акции возле офиса депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Бабина.
Он отметил, что участники акции забрасывали здание дымовыми шашками, взрыв-пакетами и фаерами. Киевские полицейские задержали 11 охранников офиса, которые оказывали сопротивление радикалам.
"Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам", – рассказал Бабин.
Он добавил, что в конце акции были задержаны и некоторые из участников протеста. Это произошло после того, как некоторые из радикалов попали в полицию.
Акцию протеста инициировали представители политической партии "Национальный корпус". Ранее в СМИ поступило сообщение о взрыве возле офиса Медведчука. Затем данная информация была опровергнута полицией Киева. Они уточнили, что рядом со зданием проходит акция протеста.
Виктор Медведчук является главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Кроме того, он является лидером общественного движения "Украинский выбор – право народа". 29 августа 2019 года Медведчук был избран народным депутатом Украины IX созыва.
Ранее он высказался по поводу ситуации, связанной с невыполнением минских соглашений. Медведчук заявил, что ни экс-глава Украины Петр Порошенко, ни нынешний президент Владимир Зеленский ничего не делают для реализации договоренностей. Он подчеркнул, что, если мирное урегулирование не будет осуществляться, ситуация грозит "потерей Донбасса для Украины".
Украина оказалась в числе стран, чьи представители отказались участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму. Кроме того, на мероприятия не явились Эстония, США и Великобритания. Заседание было инициировано Россией.
Генерала СБУ обвинили в шпионаже в пользу России
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: