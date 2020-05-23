Один человек пострадал в ходе оппозиционной акции в Киеве

Фото: Фото: скриншот видео телеграм-канала Выпускайте Кракена!

Один человек пострадал в результате политической акции возле офиса депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука, сообщает РИА Новости со ссылкой на его пресс-секретаря Олега Бабина.

Он отметил, что участники акции забрасывали здание дымовыми шашками, взрыв-пакетами и фаерами. Киевские полицейские задержали 11 охранников офиса, которые оказывали сопротивление радикалам.

"Один человек получил удар в висок, приехала скорая, 11 охранников офиса были задержаны полицией после того, как они попытались помешать радикалам", – рассказал Бабин.

Он добавил, что в конце акции были задержаны и некоторые из участников протеста. Это произошло после того, как некоторые из радикалов попали в полицию.

Акцию протеста инициировали представители политической партии "Национальный корпус". Ранее в СМИ поступило сообщение о взрыве возле офиса Медведчука. Затем данная информация была опровергнута полицией Киева. Они уточнили, что рядом со зданием проходит акция протеста.

Виктор Медведчук является главой политсовета партии "Оппозиционная платформа – за жизнь". Кроме того, он является лидером общественного движения "Украинский выбор – право народа". 29 августа 2019 года Медведчук был избран народным депутатом Украины IX созыва.

Ранее он высказался по поводу ситуации, связанной с невыполнением минских соглашений. Медведчук заявил, что ни экс-глава Украины Петр Порошенко, ни нынешний президент Владимир Зеленский ничего не делают для реализации договоренностей. Он подчеркнул, что, если мирное урегулирование не будет осуществляться, ситуация грозит "потерей Донбасса для Украины".

Украина оказалась в числе стран, чьи представители отказались участвовать в заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Крыму. Кроме того, на мероприятия не явились Эстония, США и Великобритания. Заседание было инициировано Россией.