На Украине возбудили дело против Порошенко о госизмене – СМИ

06:13
Фото: TASS/ZUMA
Офис генерального прокурора Украины начал расследование в отношении экс-президента Петра Порошенко по делу о государственной измене и злоупотреблении властью.
Следствие было инициировано после публикации записей его возможных разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.
Как пишет "Украинская правда", аудиозаписи телефонных разговоров ранее на пресс-конференции обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.
По его словам, они в 2015 и 2016 годах политики обсуждали предоставление Киеву 1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma.
Депутат сообщил, что Керри, в частности, призывал Порошенко рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина.
Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента
В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, после чего была запущена процедура импичмента главы США.
Тогда Трамп заявил Зеленскому, что "было бы здорово", если бы он изучил "дело Байдена". Спецкомитет по разведке США указал, что таким образом Трамп мог оказывать давление на Киев.
Сын Байдена Хантер был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, которая попала под следствие.
После этого Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить расследовавшего деятельность фирмы прокурора.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: