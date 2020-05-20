На Украине возбудили дело против Порошенко о госизмене – СМИ

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Офис генерального прокурора Украины начал расследование в отношении экс-президента Петра Порошенко по делу о государственной измене и злоупотреблении властью.

Следствие было инициировано после публикации записей его возможных разговоров с бывшими вице-президентом США Джозефом Байденом и госсекретарем Джоном Керри.

Как пишет "Украинская правда", аудиозаписи телефонных разговоров ранее на пресс-конференции обнародовал депутат Верховной рады Андрей Деркач.

По его словам, они в 2015 и 2016 годах политики обсуждали предоставление Киеву 1 миллиарда долларов в обмен на сохранение схем работы компании Burisma.

Депутат сообщил, что Керри, в частности, призывал Порошенко рассмотреть возможность решения проблемы с заменой генерального прокурора Виктора Шокина.

Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

В 2019 году Белый дом опубликовал стенограмму разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского, после чего была запущена процедура импичмента главы США.

Тогда Трамп заявил Зеленскому, что "было бы здорово", если бы он изучил "дело Байдена". Спецкомитет по разведке США указал, что таким образом Трамп мог оказывать давление на Киев.

Сын Байдена Хантер был членом совета директоров украинской газовой компании Burisma, которая попала под следствие.

После этого Джо Байден, будучи вице-президентом, в 2016 году призвал уволить расследовавшего деятельность фирмы прокурора.