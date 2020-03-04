Байден перепутал жену с сестрой

Бывший вице-президент США и возможный кандидат на выборах главы государства от Демократической партии Джо Байден попал в неловкую ситуацию. Во время выступления политик по ошибке перепутал сестру со своей женой, передает РИА Новости.
Данный курьез с участием Байдена произошел в Лос-Анджелесе. В момент обращения к избирателям политик представил сестру Валери, указывая рукой на стоящую рядом жену. После того как Байден понял ошибку, он исправился.
"Они поменялись местами, они подставили меня", – отшутился экс-вице-президент США. 3 марта прошел "супервторник". В 14 американских штатах были праймериз среди кандидатов на пост главы государства от Демократической партии.
Выбирать 46-го главу Белого дома американцы будут в ноябре этого года. В 2016 году победу на выборах одержал Дональд Трамп. Стать президентом США может любой американец старше 35 лет. Для этого кандидату нужно прожить в США не менее 14 лет.
Однако принять участие в выборах президента представляется возможным только кандидатам, выдвинутым двумя крупными партиями. Демократы и республиканцы проводят праймериз, называя кандидатов на пост главы государства.
Ранее стало известно, что Байден одержал победу на предварительных голосованиях в восьми штатах.
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