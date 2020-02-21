Разведка США предупредила о "вмешательстве России" в выборы – СМИ

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Сотрудники разведслужб США предупредили палату представителей о действующем вмешательстве России в ход проведения выборов президента 2020 года. Речь идет о попытке обеспечить переизбрание Дональда Трампа, сообщает The New York Times со ссылкой на пять человек, знакомых с докладом.

По версии американской разведки, Москва планирует подорвать доверие к избирательной системе США. Рассматривается вероятность вмешательства сразу на нескольких этапах – как во время праймериз, так и непосредственно в ходе избрания главы государства.

Главной проблемой, как считают разведслужбы, станут массированные кибератаки. Уже сейчас якобы разрабатываются способы обойти защитные механизмы Facebook относительно дезинформации, а дальнейшие цифровые атаки будут проводиться под видом тегеранских.

Отдельные представители политических сил США не согласны с тем, что Москве выгодно переизбрание Трампа. По мнению республиканца Криса Стюарта, действующий президент Америки активно противодействовал России, а потому у РФ нет оснований его поддерживать.

Сам Трамп отреагировал на заявления о возможном вмешательстве в выборы критически. По мнению американского лидера, слухи о поддержке со стороны Москвы могут сыграть против него.

Ранее Сенат США оправдал президента страны Дональда Трампа по всем пунктам обвинения в рамках процедуры об импичменте. Главу государства обвиняли в превышении должностных полномочий и воспрепятствии деятельности конгресса.

