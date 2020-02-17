В МИД предупредили россиян о рисках преследования спецслужбами США

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В министерстве иностранных дел РФ предупредили россиян о риске преследования американскими правоохранительными органами и спецслужбами.

"Такая опасность существует как в США, так и по запросам их властей в третьих странах", – приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Отмечается, что российские дипломаты прилагают все усилия, чтобы оказать помощь попавшим в беду соотечественникам и обеспечить их законные права.

"Хотели бы, однако, рекомендовать при планировании зарубежных поездок тщательно взвешивать существующие риски преследования с американской стороны. Это относится к выездам в США и страны, имеющие с ними договоры о выдаче", – предупредили в министерстве.

В российском МИД добавили, что американские правоохранители активно продолжают арестовывать граждан РФ по всему миру. Так, с 2008 года на территории третьих государств были арестованы 53 россиянина. Нередко эти люди сталкиваются с предвзятым отношением и подвергаются психологическому давлению.

Ранее сообщалось, что США вывезли из России ценного шпиона в 2017 году. Якобы опасаясь его разоблачения, американские спецслужбы вызволили своего сотрудника из страны. Отмечалось, что этот агент "был одним из наиболее высокопоставленных источников в российском правительстве".