Глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей

Глава ЦРУ Джина Хаспел настояла на том, чтобы 60 российских дипломатов были высланы из страны в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.
Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних сотрудников разведки.
Издание отмечает, что президент США послушал Хаспел, которая смогла убедить его в том, что Скрипали не являются единственными жертвами "Новичка".
По данным газеты, Хаспел показывала Трампу фотографии отравленных "Новичком" детей и мертвых птиц.
В марте 2018 года в Солсбери при помощи неизвестного вещества были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Британские власти заявили, что к случившемуся имеет отношение российская разведка.
Москва свою причастность к отравлению отрицает. Инцидент привел к международному скандалу со взаимными обвинениями и высылкой более 150 российских дипломатов.
Ранее сообщалось, что в британском Солсбери завершена очистка города от химоружия, которое якобы использовали при покушении на Скрипалей. В настоящее время все районы, связанные с отравлением в Солсбери открыты.
Также стало известно, что США подготовили новые антироссийские санкции по делу Скрипалей. Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета ограничений и передали свои предложения в Белый дом. Точный объем санкций пока неизвестен. Утверждается, что они затрагивают банковский сектор РФ.
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