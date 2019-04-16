Глава ЦРУ убедила Трампа выслать российских дипломатов из-за дела Скрипалей

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Глава ЦРУ Джина Хаспел настояла на том, чтобы 60 российских дипломатов были высланы из страны в связи с отравлением Сергея и Юлии Скрипаль.

Об этом написала газета The New York Times, ссылаясь на бывших и нынешних сотрудников разведки.

Издание отмечает, что президент США послушал Хаспел, которая смогла убедить его в том, что Скрипали не являются единственными жертвами "Новичка".

По данным газеты, Хаспел показывала Трампу фотографии отравленных "Новичком" детей и мертвых птиц.

В марте 2018 года в Солсбери при помощи неизвестного вещества были отравлены Сергей и Юлия Скрипали. Британские власти заявили, что к случившемуся имеет отношение российская разведка.

Москва свою причастность к отравлению отрицает. Инцидент привел к международному скандалу со взаимными обвинениями и высылкой более 150 российских дипломатов.

Ранее сообщалось, что в британском Солсбери завершена очистка города от химоружия, которое якобы использовали при покушении на Скрипалей. В настоящее время все районы, связанные с отравлением в Солсбери открыты.

Также стало известно, что США подготовили новые антироссийские санкции по делу Скрипалей. Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета ограничений и передали свои предложения в Белый дом. Точный объем санкций пока неизвестен. Утверждается, что они затрагивают банковский сектор РФ.