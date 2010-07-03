США подготовили новые антироссийские санкции по делу Скрипалей

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США подготовили новые санкции в отношении России по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Минфин и Госдеп США завершили подготовку пакета санкций и передали свои предложения в Белый дом. Точный объем санкций пока неизвестен. Утверждается, что они затрагивают банковский сектор РФ.

В марте 2018 года Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в британском Солсбери. Как выяснилось позже, их отравили нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию. Москва обвинения отвергает.

Позже в городке Эймсбери госпитализировали Дон Стерджес и ее спутника в критическом состоянии. Женщина скончалась в больнице. Выяснилось, что она скончалась от контакта с тем же самым веществом, от которого ранее пострадали Скрипали.