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Политика

10:57

Оливер Стоун назвал США "силой зла"

политика

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Американский режиссер Оливер Стоун сравнил действия США с "силой зла", передает RT.

"Должен сказать с сожалением (поскольку я люблю свою страну!), что мы стали силой зла. Мы стали силой зла для людей, для тех, кто хочет реформ, для тех, кто стремится изменить положение вещей. Для людей… Для людей!" – заявил Стоун.

Он выразил уверенность, что все действия страны вернутся ей обратно бумерангом, отметив, что в мире действует "некая историческая сила". Он также предположил, что в США действует сильнейшая коррупция.

"В Америке много коррупции, намного больше, чем в любой другой стране мира... Можно сказать людям, что у нас демократия, а на самом деле всем правят деньги", – заключил режиссер.

В июле прошлого года Оливер Стоун пообещал снять фильм о Дональде Трампе. Он отметил, что к нему поступают обращения с просьбой снять киноленту, заверив, что "рано или поздно" он придет к этому.

Уточняется, что новый фильм режиссера будет комедией. В 2008 году Стоун уже снял юмористическую киноленту "Буш", которая была посвящена президенту Джорджу Бушу-младшему.

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