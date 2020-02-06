Сенат США оправдал Трампа в рамках процедуры импичмента

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Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по всем пунктам в рамках процедуры импичмента. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что теперь Трампу не грозит отстранение от власти.

Сенаторы голосовали по обвинениям президента США в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Трамп был признан невиновным по обоим пунктам.

Сейчас процесс импичмента объявлен завершенным.

Процедуру импичмента президента США начали в палате представителей. Основанием для этого послужил разговор Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, во время беседы с которым глава Штатов якобы оказывал давление на коллегу, чтобы тот инициировал расследование деятельности сына Джо Байдена.