Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту в Сенате

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Фото: ТАСС/AP Photo/Patrick Semansky
Дональд Трамп потребовал немедленного начала процесса в сенате конгресса США в рамках импичмента. Об этом президент США написал на своей странице в Twitter.
"Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в палате представителей, ни юристов, ни свидетелей, ничего, теперь они хотят диктовать сенату, как им вести свой процесс. На самом деле у них ноль доказательств, они даже показываться не будут. Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!" – заявил он.
По его словам, республиканцы никогда еще не были так едины – демократы в палате представителей не смогли получить ни одного их голоса в поддержку мошеннического импичмента.
Трамп считает, что у демократов нет доказательств по делу, поэтому они не хотят участвовать в процессе. Также, по его словам, они опасаются вызова на процесс неудобных для них свидетелей.
Накануне американский лидер заявил, что импичмент впервые проводят в стране безосновательно. По словам американского лидера, он является первым, в отношении кого начали совершенно безосновательную процедуру.
Комментируя все происходящее, глава США отметил, что ему "очень весело" и что его это "совершенно не беспокоит".
Ранее палатой представителей было утверждено обвинительное заключение в отношении Трампа. В частности, ему инкриминировали злоупотребление властью и препятствование Конгрессу.
Процедуру импичмента американского лидера начали в палате представителей. Основанием для этого ставили разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, который состоялся 25 июля. В рамках него глава страны якобы давил на украинского коллегу, чтобы тот инициировал расследование деятельности сына Джо Байдена.
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