Эксперты рассказали о шансах Байдена на президентских выборах в США

Фото: ТАСС/AP/Chris Carlson

У бывшего вице-президента США Джо Байдена есть высокие шансы стать кандидатом от Демократической партии на президентских выборах. Однако эксперты считают, что победа политика остается под вопросом, передает РИА Новости.

На праймериз 3 марта были распределены 1357 делегатов на партийный съезд, что составляет примерно треть от 3979 избираемых делегатов съезда. Для выдвижения в президенты требуется 1991 голос. В общей сложности свой голос отдали жители 14 штатов.

По итогам предварительных голосований Байден одержал победу не менее чем в восьми штатах. Ожидается, что единого кандидата от демократов определят на съезде в июле.

Выборы 46-го президента США пройдут 3 ноября. В 2016 году победу на выборах одержал Дональд Трамп.

Возглавить Белый дом может любой американец старше 35 лет, проживающий в США не менее 14 лет. При этом поучаствовать в президентской гонке представляется возможным только кандидатам, которых выдвинут две крупные партии. Для этого демократы и республиканцы организуют праймериз, где называют кандидатов на пост главы государства.

Ранее Трамп выступил в парламенте с обращением к нации.

