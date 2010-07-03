Трамп рассказал о своем телефонном разговоре с Зеленским

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Дональд Трамп "не говорил ничего неправильного" во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом американский лидер написал в Twitter.

По словам Трампа, "фейковые СМИ и их партнер – Демократическая партия" пытаются "держаться подальше" от истории о том, как бывший вице-президент США Джо Байден "требовал от украинских властей уволить прокурора, расследовавшего дело сына Байдена".

Президент США заявил, что из-за этого "они сфабриковали историю обо мне и совершенно прекрасном и обычном разговоре, который я провел с новым президентом Украины".

Он отметил, что требование Байдена стало бы катастрофой.

Джо Байден призвал Трампа опубликовать транскрипт телефонного разговора с Зеленским. The Wall Street Journal писала, что американский президент оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Байдена.

Ранее сообщалось, что Трамп считает действия Штатов на Украине бессмысленными. Собеседник The Washington Post отметил, что американский лидер хочет, чтобы Москва была другом Вашингтона.

В статье говорится о том, что он отказывается установить конкретную дату встречи с Зеленским. Помощники главы вашингтонской администрации, в свою очередь, настаивают на переговорах.