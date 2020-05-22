Небензя напомнил европейским коллегам о вине Украины в потере Крыма

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Украина сама позволила состояться референдуму по вопросу о воссоединении Крыма и России в марте 2014 года, заявил российский постпред при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совбеза по формуле Арриа.
Ряд западных представителей в ходе заседания вновь обвинили РФ в аннексии Крыма.
Небензя напомнил собравшимся о событиях, которые происходили на Украине в тот период.
"К сожалению, украинцам некого винить, кроме себя, потому что они открыли путь к этому референдуму в 2014 году", – приводит слова Небензя РИА Новости.
Постпред добавил, что гарантами соглашения, которое заключили бывший президент Украины Виктор Янукович и оппозиция, были главы МИД Германия, Франции и Польши. Эти гарантии, как напомнил Небензя, на следующий день нарушила оппозиция.
"Если бы этого не произошло в Киеве в 2014 году, ситуация была бы другой и Крым сегодня был бы там, где он был до 2014 года", – сказал он.
Ранее на Украине сообщили о плане возвращения Крыма под контроль Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.
По его словам, подобный план включает в себя 12 шагов, последним из которых является выскальзывание полуострова из "ослабевших рук России", чем и воспользуется Украина. Как именно Крым "выскользнет" из РФ, вице-премьер уточнять не стал.
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