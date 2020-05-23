Украина, Британия, США и Эстония не явились на заседание СБ ООН по Крыму

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Представители Украины, США, Британии и Эстонии отказались участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по ситуации в Крыму. Об этом сообщили в постоянном представительстве РФ при ООН.

"Мы сожалеем, что наши украинские коллеги так и не решились участвовать в нашей "формуле Арриа" 21 мая (хотя мы от заседания 6 марта не уклонялись)", – говорится в заявлении.

В представительстве отметили, что для участников были подготовлены все условия для разговора с жителями Крыма. Они добавили, что в итоге страны нарушили сложившуюся в Совбезе практику проведения подобных встреч и продемонстрировали пренебрежение к жителям Крыма.

"Мы поздравляем всех крымчан с этим большим для них успехом в Совете Безопасности. Будем и дальше последовательно добиваться того, чтобы информация о происходящем в российском Крыму не искажалась теми и в угоду тех, кто не имеет реального представления о жизни в Крыму и кого мнение крымчан на самом деле не интересует", – подчеркивается в заявлении.

Накануне в ООН состоялось заседание, на котором по видеосвязи выступили жители Крыма. Мероприятие прошло в продолжении заседания от 6 марта. В тот день представители Крыма так и не смогли выступить по решению организаторов-участников ряда западных стран.

В конце февраля на Украине сообщили о плане возвращения Крыма под контроль Киева. С таким заявлением выступил премьер-министр страны по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

По его словам, подобный план включает в себя 12 шагов, последним из которых является выскальзывание полуострова из "ослабевших рук России", чем и воспользуется Украина. Как именно Крым "выскользнет" из РФ, вице-премьер не уточнил.

В 2014 году Крым стал российским регионом после проводившегося на полуострове референдума. Большинство жителей выступили за воссоединение с Россией.

