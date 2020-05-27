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Политика

17:38

Шредер назвал карликом посла Украины и отверг его критику

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Christian Marquardt/Zuma

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выразил мнение, что санкции в условиях глобального кризиса бессмысленны, и добавил, что критика посла Украины на этот счет никого не интересует. Об этом сообщает ТАСС.

"Я пытался указать, что это касается и России. И почему тогда... какой-то карлик с Украины меня критикует?... карлик с Украины... Это никого не интересует даже в Германии", – заявил Шредер.

Ранее Шредер выиграл условное пари, предложенное послом Украины о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом заявил представитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.

Посол Андрей Мельник предложил Шредеру поспорить о возвращении Крыма в состав Украины. Шредер, в свою очередь, указал на важность отмены антироссийских санкций и заявил, что с Москвой необходимо сотрудничать.

Ранее Россия вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва так будет делать и впредь.

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