В Крыму прокомментировали "пари" посла Украины и экс-канцлера Германии

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Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выиграл условное пари, предложенное послом Украины о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом заявил представитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, передает РИА Новости.

Посол Андрей Мельник предложил Шредеру поспорить о возвращении Крыма в состав Украины. Герхард Шредер, в свою очередь, указал на важность отмены антироссийских санкций и заявил, что с Москвой необходимо сотрудничать.

"Пандемия, похоже, не только не образумила, а недомогание перешло в стадию националистической горячки, раз посол позволяет себе делать такого рода заявления. Думаю, что оно не получило одобрение у правящей элиты Германии", – заявил Форманчук.

Политолог также отметил, что подобные "пари" показывают политиков с нелучшей стороны. По его словам, этот заочный спор уже фактически разрешен в пользу немецкого политика.

Ранее Россия вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва так будет делать и впредь.

