В Крыму прокомментировали "пари" посла Украины и экс-канцлера Германии

19:49
Фото: ТАСС/Сергей Коньков
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер выиграл условное пари, предложенное послом Украины о возвращении Крыма в состав Украины. Об этом заявил представитель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук, передает РИА Новости.
Посол Андрей Мельник предложил Шредеру поспорить о возвращении Крыма в состав Украины. Герхард Шредер, в свою очередь, указал на важность отмены антироссийских санкций и заявил, что с Москвой необходимо сотрудничать.
"Пандемия, похоже, не только не образумила, а недомогание перешло в стадию националистической горячки, раз посол позволяет себе делать такого рода заявления. Думаю, что оно не получило одобрение у правящей элиты Германии", – заявил Форманчук.
Политолог также отметил, что подобные "пари" показывают политиков с нелучшей стороны. По его словам, этот заочный спор уже фактически разрешен в пользу немецкого политика.
Ранее Россия вернула Киеву две дипломатические ноты, связанные с Крымом. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. Она подчеркнула, что Москва так будет делать и впредь.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: