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Общество

11:25

В IKEA объяснили разницу цен в России и на Украине

общество экономика

Фото: depositphotos/blinow61

В IKEA объяснили, почему цены в украинских магазинах сети выше, чем в российских. В частности, это связано с объемами торговли, импортными пошлинами, колебаниями валюты и транспортными расходами, сообщает "Газета.ру".

Отмечалось, что некоторые товары в России стоят почти в два раза дешевле, чем на Украине. Например, матрас "Ховог" – 3,6 тысячи гривен (в эквиваленте) в РФ и 6,5 тысячи на Украине, диван "Фрихтен" – 8 и 11 тысяч гривен соответственно.

Ранее сообщалось, что IKEA отзывает в Северной Америке около одного миллиона комодов. Выяснилось, что мебель может опрокинуться и травмировать детей.

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