В дорожных кружках из IKEA обнаружили токсичные вещества

В дорожных кружках IKEA найдено опасное для здоровья химическое вещество

В кружках Troligtvis из IKEA обнаружили токсичные вещества. Об этом информирует ТАСС.

Оказалось, что материал дорожной кружки может выделять химикаты, количество которых превышает допустимый уровень. В частности, речь идет о таком веществе, как дибутилфталат.

"Мы просим покупателей, которые приобрели дорожную кружку Troligtvis с маркировкой Made in India (розовая/синяя/бежевая), незамедлительно прекратить ее использование и вернуть ее в любой магазин IKEA для полного возврата средств", – говорится в сообщении.

Отмечается, что посуда продавалась с октября 2019 года по январь нынешнего. Для возврата денег за покупку чек предоставлять не потребуется.

Ранее сообщалось, что второй магазин IKEA городского формата откроется в Москве. Его площадь составит 7,9 тысячи квадратных метров. Ожидается, что ежегодно в магазин будет приходить порядка 2,8 миллиона человек.