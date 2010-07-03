IKEA извинилась за "нацистский" слоган

18:36
18:36
Поделиться в социальных сетях:
Фото: Youtube/Elena Indy
В компании IKEA принесли извинения из-за того, что задели чувства посетителей рекламным слоганом "Каждому свое".
"Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях", – заявили Москве 24 в пресс-службе IKEA в России.
На слоган обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал его некорректным и призвал компанию не использовать его.
Фраза "Каждому свое" или Suum cuique – латинская и ассоциируется с нацистами. Она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.
"Нужно учесть, что использование этого выражения в Древнем Риме уже, можно сказать, забыто и не так сильно воспринимается и ассоциируется, как с нацисткой Германией", – цитирует Милонова Агентство "Москва".
По словам Милонова, использование такого изречения напрямую не нарушает закон, но является некорректным.
Это не первый случай, когда рекламная кампания возмущает общественность. В феврале российское отделение Reebok запустило в Instagram проект #Нивкакиерамки, посвященный "развеиванию мифов о традиционных мужских и женских занятиях" под лозунгом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Реклама вызвала шквал возмущения. В Reebok заявили, что не согласовывали такую рекламную кампанию.
Соцсети также призвали бойкотировать продукцию Vizit и сочли рекламу "сексистской". Резонанс вызвал рекламный пост упаковки презервативов, которую обвивает змея. Картинка сопровождается комментарием "Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год". Компания в комментариях к скандальному посту обвинения отрицала и отмечала, что люди могут интерпретировать ее по-своему.
Поделиться в социальных сетях:
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: