IKEA извинилась за "нацистский" слоган

В компании IKEA принесли извинения из-за того, что задели чувства посетителей рекламным слоганом "Каждому свое".

"Сожалеем, что данная рекламная кампания задела чувства посетителей наших магазинов. Мы с большим уважением относимся к истории и признаем свою ошибку. Как только мы заметили обратную связь об интерпретации слогана, мы сразу приняли решение об остановке кампании. Изображения больше не будут показываться на рекламных носителях", – заявили Москве 24 в пресс-службе IKEA в России.

На слоган обратил внимание депутат Госдумы Виталий Милонов. Он назвал его некорректным и призвал компанию не использовать его.

Фраза "Каждому свое" или Suum cuique – латинская и ассоциируется с нацистами. Она была на воротах Бухенвальда и использовалась в пропаганде Третьего рейха.

"Нужно учесть, что использование этого выражения в Древнем Риме уже, можно сказать, забыто и не так сильно воспринимается и ассоциируется, как с нацисткой Германией", – цитирует Милонова Агентство "Москва".

По словам Милонова, использование такого изречения напрямую не нарушает закон, но является некорректным.

Это не первый случай, когда рекламная кампания возмущает общественность. В феврале российское отделение Reebok запустило в Instagram проект #Нивкакиерамки, посвященный "развеиванию мифов о традиционных мужских и женских занятиях" под лозунгом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Реклама вызвала шквал возмущения. В Reebok заявили, что не согласовывали такую рекламную кампанию.

Фото: соцсети

Соцсети также призвали бойкотировать продукцию Vizit и сочли рекламу "сексистской". Резонанс вызвал рекламный пост упаковки презервативов, которую обвивает змея. Картинка сопровождается комментарием "Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год". Компания в комментариях к скандальному посту обвинения отрицала и отмечала, что люди могут интерпретировать ее по-своему.

