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11 февраля, 15:49

Головной офис Reebok открестился от скандальной рекламы в России

общество

11 февраля, 15:49

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Фото: depositphotos/suriyawut

Руководство Reebok не согласовывало скандальную феминистскую рекламу, запущенную в России. Об этом в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" заявил официальный представитель компании Дэниел Сарро.

Он отметил, что акция "Be more human" была запущена в 2018 году. Ее целью является поддержка женщин, которые вносят позитивные изменения в мир.

"В дополнение к ценностям, представленным по всему миру амбассадорами, Reebok поддержал ценности, которые отстаивают женщины в конкретных регионах: силу, свободу, самовыражение и равенство", – указал Сарро.

Он добавил, что специалист по маркетингу бренда Александр Голофаст, ответственный за запуск рекламы, уволен.

"Такое исполнение нашей акции "Be more human", которое было удалено, как только мы о нем узнали, не было согласовано с Reebok. Общая кампания тем не менее будет продолжена, как и планировалось", – резюмировал Сарро.

7 февраля Reebok запустила проект под хэштэгом "ни в какие рамки". В нем приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и феминистка Залина Маршенкулова.

Пользователей соцсетей возмутил слоган на фотографии Маршенкуловой. В нем женщинам предлагалось "пересесть с иглы мужского одобрения на мужское лицо". После критики компания удалила скандальную рекламу.

общество

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