Reebok объяснил предложение "пересесть на мужское лицо"

Российское отделение Reebok запустило рекламную компанию под названием "Ни в какие рамки", особенностью которой стали лозунги вроде "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо".
Увидев неоднозначную реакцию аудитории, компания поспешила объяснить появление провокационных призывов, а также удалила, а потом снова опубликовала пост, в котором нет фотографий со слоганами "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо", "Когда говорят носить на руках, представляю, как меня носят в гробу", а также "Прикрыла соски, чтобы вы не порезались".
На странице Reebok Russia в Instagram сказано, что участвовавшие в рекламе девушки озвучили собственные принципы, которые в чем-то расходятся с существующими шаблонами о роли женщин.
"К сожалению, уже после публикации некоторых снимков, стало понятно, что частично контент не может быть опубликован от лица бренда согласно возрастной политике социальной сети", – отметили в организации, добавив, что публикации все еще доступны в аккаунтах героинь кампании.
Представители Reebok добавили, что продолжат поддержку людей, выбирающих активный образ жизни, которые при этом остаются верны себе.
Главными героинями проекта стали чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала "Женская власть" Залина Маршенкулова. Именно на фотографиях с последней девушкой были лозунги, воспринятые неоднозначно.
Позже на канале Маршенкуловой появилось аудиосообщения, поясняющее смысл фразы о мужском лице. "Мы говорим не об унижении мужчин, наоборот, этой цитатой мы призываем их раскрепоститься и сломать стереотипы вместе с сильными женщинами", – отмечалось в нем.
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