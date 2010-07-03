Меняя "шкуру". Реклама презервативов Vizit возмутила соцсети

16:59
16:59
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Фото: соцсети
Пользователей соцсетей возмутила реклама презервативов Vizit. Несмотря на то, что пост опубликовали 8 августа, дискуссия среди пользователей соцсетей не утихает до сих пор. Они сочли рекламу "сексистской" и призвали бойкотировать продукцию бренда.
Резонанс вызвал рекламный пост упаковки презервативов, которую обвивает змея. Картинка сопровождается комментарием "Не забывай о защите, даже если меняешь шкуру раз в год". Сейчас под постом, который возмутил как обычных пользователей, так и известных активисток, опубликовано более 5 тысяч комментариев.
"Отвратительная реклама", – написали под постом бренда в соцсетях. "Шк_ра" – распространенное в России стигматизирующее высказывание в отношении девушек", – напомнил кто-то из пользователей.
Блогер Залина Маршенкулова, прославившаяся после социальной рекламы со слоганом "пересядь на мужское лицо", раскритиковала двусмысленный пост Vizit и организовала флешмоб в Instagram, чтобы доказать, что все люди имеют равные права на половую жизнь.
"Давайте сделаем уже флешмоб с тегом #даятакая, чтобы показать, что [заниматься сексом. – Прим. ред.] с кем хочешь и когда хочешь – это нормально и замечательно и для женщин, и для мужчин", – написала она.
В комментариях к призыву кто-то озадачился тем, что выражение "продажная шкура" может относиться к обоим полам, а кто-то счел такую рекламу возможной из-за гендерного неравенства.
Хотя Vizit регулярно публикует посты с двусмысленным подтекстом, резко отрицательный отклик бренд получил впервые за долгое время.
Компания в комментариях к скандальному посту обвинения отрицает и отмечает, что люди могут интерпретировать ее по-своему.
"Ни в одном нашем посте нет целей оскорбить кого-то, нет никакого злого умысла и никаких скрытых смыслов. Мы максимально нейтральны и поддерживаем все гендеры и интересы. Но всем нельзя угодить и почти на каждый наш пост находятся те, кто посчитал его своим оскорблением. Нам жаль, что этот пост зацепил вас. Так же как и других – другие посты", – написали представители Vizit.
Что касается конкретного поста, пишут представители компании, то в задачи не входило оскорбить девушек, а сам пост был предложен подписчиком в качестве идеи.
В феврале российское отделение Reebok запустило в Instagram проект #Нивкакиерамки, посвященный "развеиванию мифов о традиционных мужских и женских занятиях" под лозунгом "Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо". Реклама вызвала шквал возмущения. В Reebok заявили, что не согласовывали такую рекламную кампанию.
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